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Peru'da bir kedi seyir halindeki otobüs tekerinin altına yattı görüntü binlerce kez izlendi

Peru'da bir kedinin seyir halindeki otobüsün tekerinin altına anlamsız bir şekilde yattığı görüntüler sosyal medyada paylaşılınca, 500 bin kere izlendi ve kullanıcılardan da çokça yorum aldı.

Olay, başkent Lima?nın Santa Maria de Huachipa bölgesinde meydana geldi. Görgü tanıklarından bir kişinin sosyal medyada paylaştığı görüntüde, beyaz bir kedinin cadde üzerinde yatmakta olduğu ve bir otobüsün seyir halinde olduğu görülüyor. Daha sonra otobüsün biraz yavaşlamasıyla beyaz kedi yattığı yerden kalkıp, otobüsün tekerinin altında yatıyor. Çevredekilerin, otobüs şoförünü ikaz etmesiyle otobüs duruyor ve bir kişi tekerin altındaki kediyi patisinden yakalayıp, caddeye fırlatıyor. Ardından kedinin kaldırımda koşup, gittiği görülüyor.

'KEDİ HAYATTAN YORULMUŞ'

Olay anının görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte, görüntüler çok kısa sürede 500 bin kere izlendi ve sosyal medya kullanıcılarından çokça yorum aldı. Bazı kullanıcılar kedinin 'hayattan yorulduğuna' ve 'intihara meyilli olduğuna' yönelik yorumlarda bulundular.

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