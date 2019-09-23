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Türbedeki kabrin başına ışık vurdu herkes tekbir ve salavatlar getirdi

SİİRT Tillo ilçesinde, 255 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptırdığı düzenek sayesinde güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlattığı hadise ilgiyle izlendi.

Siirt Valiliği himayesinde Tillo Kaymakamlığı ve Tillo Belediyesince ilçe meydanında düzenlenen etkinlik, İl Müftüsü Ahmet Altıok'un Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başladı. Sabah namazının ardından bir araya gelen vatandaşlar, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hocası İsmail Fakirullah'ın vefatı üzerine "Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?" diyerek 255 yıl önce türbesinde yaptırdığı düzenekle güneşin ilk ışınlarının hocasının başucunu aydınlattığı "ışık hadisesi"ni izlemek için tekbir ve salavatlar getirerek güneşin doğmasını bekledi.

5 dakika sürüyor: Güneşin doğmasıyla saat 06.18'de gerçekleşen ve 5 dakika süren hadiseyi vatandaşlar meydanda kurulan dev ekrandan takip ederken Vali Ali Fuat Atik, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Siirt Barosu Başkanı Nizam Dilek ve diğer protokol üyeleri türbede izledi.

Tekbir ve salavat getirdiler: Hadisenin gerçekleşmesi sırasında tekbir ve salavatlar getirmeye devam eden vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları kaydetti.

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