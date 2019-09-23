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Peygamberimiz döneminde saç ekimi mi vardı? Bu hoca dillere düştü

Bir TV kanalında fıkıh sohbetleri düzenleyen ve 'Hocaefendi' şeklinde anılan Seyyid Muhammed Bütün isimli şahıs, saç ekiminin Hz. Muhammed tarafından yasaklandığını ve "Allah saç ekene ve ektirene lanet etmiştir" şeklinde hadis olduğunu öne sürdü.

İlahiyatçı Nureddin Yıldız'ın "Kadınların 90 kilometre hızın üzerinde araba sürmesi caiz değildir" açıklamasının ardından bir ilginç bir fetva gelmiş ardında ise "Story çekmek haramdır" diyen başka bir hoca sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Şimdi ise Seyyid Muhammed Bütün isimli bir hoca "Allah saç ekene ve ektirene lanet etmiştir" şeklindeki açıklaması ise eleştirilerin odağına oturdu.

Bir TV kanalında sohbet düzenleyen Seyyid Muhammed Bütün şu açıklamaları yaptı " Saç ektirmek kesinlikle cayiz değildir. Peygamber Efendimiz yasaklıyor. Hatta Hadis-i Şerif var"Saç ekene ve ektirene Allahu Teala lanet etsin" şeklinde.Peygamber efendimizin zamanında saçı dökülen bir genç kız vardı. Kızın annesi Peygamber efendimize gelip 'Ya resullah kızımın saçları dökülüyor ne yapalım ekelim mi?' demiş. Resullah  izin vermedi ve bu hadisi verdi. Saç ektirmek ve değiştirmek Rabbimizin koymuş olduğu fıtratı değiştirmektir. Senin kelliğin de Allah'ın verdiği bir fıtrattır. Sen kalkıpta bozamazsın. Kendi saçın dahi olsa cayiz değildir"

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