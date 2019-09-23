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Twitterı sallayan video! Hakim denilen o kız bakın kim çıktı

Kıvanç Tatlıtuğ ile çektirdiği fotoğraf sonrası gündeme bomba gibi düşen hakim ile ilgili sosyal medyada ilginç yorumlar yapılırken olay sonrası paylaşılan ve o hakim olduğu iddia edilen kızla ilgili gerçek ortaya çıktı. O hakime benzetilen kızın videoları paylaşılırken kızın hakim olmadığı ve Adelet bölümü öğrencisi olduğu ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ sahte fatura kullandığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Tatlıtuğ hakkında “vergi usül kanuna muhalefet” suçundan 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenirken, mahkemede çekilen bir fotoğraf karesi tartışmalara neden oldu.

Sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafta Tatlıtuğ, kadın hakimle görülüyor. 13. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi olduğu belirtilen kişi fotoğrafı "Perşembe sürprizi" notuyla paylaşırken, şimdi ise sosyal medyada yayınlanan bir video tartışmayı daha da alevlendirdi.

Sosyal medyada @gülbinngram hesabından paylaşılan video sosyal medyada bir çok kişinin tepkisine neden olurken o kızın Tatlıtuğ'la fotoğraf çektiren hakim olmadığı Adalet Bölümü öğrencisi olduğu ortaya çıktı.

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