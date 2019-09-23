POLİTİKA

MHP lideri Devlet Bahçeli taburcu oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sabah saatlerinde kaldırıldığı hastaneden öğleden sonra taburcu edildi. Devlet Bahçeli çıkışta soruları yanıtlamadı sadece geçmiş olsun dileklerine 'sağolun teşekkürler' dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den sabah saatlerinde gelen son dakika haber endişe yaratmıştı. Çalışmak için  partiye giden Bahçeli, burada rahatsızlandı. 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bahçeli'nin üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ateşi yükseldiği için hastaneye kaldırıldığını söyledi.

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