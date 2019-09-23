Sanatçı Dursun Ali Erzincanlı'dan Diyarbakır annelerine destek

Sanatçı ve şair Dursun Ali Erzincanlı da Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Erzincanlı, evlatlarına kavuşma ümidiyle oturma eylemi yapan anne ve babalarla görüştü.

Annelerin kaçırılan çocuklarının fotoğrafını gösterip, evlatlarına duydukları özlemi dile getirdiği ziyarette duygulu anlar yaşandı.

Erzincanlı, aileleri ziyaretinde büyük heyecan duyduğunu aktardı.

"Bu mazlum annelerin yanında yer almak için buradayım. Allah, mazlumlarla beraberdir. Ne kadar çaresiz gibi görünseler de aslında çok büyük güce sahipler." diyen Erzincanlı, ailelerin evlatlarına kavuşması temennisinde bulundu.

Erzincanlı, çocuklarına kavuştukları gün Diyarbakır annelerini yeniden ziyaret etmek istediğine işaret ederek, "Her annenin hikayesi ve acısı farklı. Annelerin evlatları çalınarak bir şey başarılmaz. Bunu da görecekler. Ana ahı onları perişan eder. Allah devletimize güç, kuvvet versin, milletimizi birlik ve beraberlik içerisinde yaşatsın." ifadelerini kullandı.