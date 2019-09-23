Adana'da 8'inci kattan düşen İngilizce öğretmeni hayatını kaybetti
ADANA’da 8’inci kattaki evinin balkonundan düşen 48 yaşındaki İngilizce öğretmen Selma Mönür hayatını kaybetti. Adana Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri tamamlanan Mönür’ün cenazesini yakınları teslim aldı. Cenazenin alınması sırasında yakınları ağıt yakıp sinir krizi geçirdi.
ADANA'da 8'inci kattaki evinin balkonundan düşen İngilizce öğretmeni Selma Mönür (48), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Mönür'ün cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.