MEDYA

Jet Sosyete yeni sezon tanıtımı

Jet Sosyete dizisi yeni sezonuyla Ekim'de PuhuTV'de olacak. Jet Sosyete'nin yayınlanacak yeni sezonunda neler yaşanacak?

Jet Sosyete yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Jet Sosyete'nin yeni sezonunda neler olacak? Jet Sosyete Ekim'de PuhuTV'de...

Özpamuk Tekstil’in getir-götür sorumlusu Yaşar Yüksel karısı Safiye, kızı Yıldız, baldızı Melike ve kayınbiraderi Gündüz ile İstanbul’un bir gecekondu semtinde kıt kanaat yaşayan bir aile babasıdır. Çalıştığı şirketin sahibi Cengiz Özpamuk çapkın oğlu Ozan’ı karıştığı bir skandal sonrası genel müdürlükten alır ve inadına yerine Yaşar’ı getirir. Üstelik Yaşar ailesi ile birlikte Jetset Konakları’ndaki genel müdür villasına taşınabilecektir. Ozan ise babası, babaannesi Zahide ve üvey annesi Gizem’in sürekli gerilim yaşadığı yan evdeki gençlik odasına geri dönmek zorunda kalır.

Ailesi sınıf atlama ve sosyeteye ayak uydurma heyecanına düşmüşken; Yaşar’ı ise şirketin şu ana kadar hiç çıkmadığı üst katında, moda ve tasarım dünyasının göbeğinde herkesin saygısını kazanması gereken zor bir dönem beklemektedir.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ünal Karaman: Kaybettiğimiz için üzgünüm
Rusya'da Usame bin Ladin'in oyuncağı satışa çıktı
Trump: Erdoğan ile arkadaş olduk
Erdoğan İklim Eylem Zirvesi'nde konuştu
Mustafa Cengiz: Hiçbir endişemiz yok
Sivasspor Trabzonspor maçı golleri ve geniş özeti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Antalya'da bir inşaat ustası yardım için geldiği camide hayatını kaybetti
Mardin'de kalem şeklinde kimyasal fünyeler ele geçirildi
Müge Anlı Tatlı Sert'te Burhan Aykurt olayında Mahmut Aykurt’dan şoke eden itiraf
Aksaray'da kız çocuklarına istismarda bulunup fuhşa zorlayan şüpheli tutuklandı
Denizli'de yük asansörü ile duvar arasına sıkışan çocuk hayatını kaybetti
Programda bir ilk yaşandı MasterChef izleyenleri şaşkına döndü
Adana'da 8'inci kattan düşen İngilizce öğretmeni hayatını kaybetti
Başakşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde korkutan yangın