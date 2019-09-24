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"Rodi"yi ikinci kez çaldılar

Hatay’ın Samandağ ilçesinde "Rodi" adlı köpek 5 ayda ikinci kez çalındı. Köpeğinin geri getirilmesini isteyen Zarif Yüksek, "Çok üzüldüm, gece yatmadım, uykularım kaçtı" dedi.

Alınan bilgiye göre, 1 hafta önce Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde Yüksek ailesinin evin bahçesindeki av köpeği kimsenin olmadığı bir sırada çalındı.

Eve geldiği zaman köpeğinin kulübesinde olmadığını fark eden 56 yaşındaki Zarif Yüksek, büyük bir üzüntü yaşadı. "Rodi" adlı köpeğinin 3 aylıkken de çalındığını belirten Yüksek, "Çalındığı zaman kahverengi boya ile boyamışlardı asıl rengi beyaz ve benekli kahverengiydi. İki kişi bize geri getirip onlara başka kişilerin 100 liraya sattığını söyledi. Aradan birkaç ay geçti yine köpeğimi çaldılar. Şu an 7 aylık oldu çocuk gibi besledim kimliği var. Lütfen geri getirsinler ne istiyorlar köpeğimden" dedi.

Köpeğinin çalınmasına çok üzüldüğünü ifade eden Yüksek, "Gece yatmadım, uykularım kaçtı. Dilsiz hayvanlardan ne istiyorlar? Biz ailece çok üzüldük. Eğitimli bir köpek bir saatliğine komşuya gittim, geri geldim, köpek yok ortada. Etrafa baktım hiçbir yerde bulamadım. Her zaman sitenin içerisinde dolaşıp gezerdi. Tekrar geri gelirdi, bu sefer gelmedi. Biz karıncayı bile incitmemeye özen gösteriyoruz çok üzgünüm" diye konuştu.

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