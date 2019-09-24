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Bacaya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Şanlıurfa'da bir evin bacasında sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi’nde yaşandı. Bir evin bacasına düşen kedinin sesinin duyulması üzerine, durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine giden ekipler, yarım saat süren bir çalışma sonucunda kedinin bulunduğu bacanın duvarını iki ayrı noktadan delerek, kediyi çıkardı. Sağlık durumu iyi olan kedi, ekiplerin elinden kaçarak özgürlüğüne kavuştu. Vatandaşlar, kediyi kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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