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İstanbul'da deprem! Birçok ilçede hissedildi

İSTANBUL 'dan bir son dakika deprem haberi geldi. Silivri açıklarında saat 11:01'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4,6 olarak açıklandı. Deprem İstanbul'un birçok ilçesinde hissedildi.

AFAD, İstanbul’da şiddeti 4.6 olan bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 11:01'de meydana gelen sarsıntı haberi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi’nin verilerine göre ise depremin Marmara Ereğlisi açıklarında 4,7 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

Uzmanlar yorumladı

Prof. Dr. Okan Tüysüz: Umuyorum ki 4.7'lik depremle birlikte olay sönümlenip biz bunun geçmişte kalan bir olay olduğunu düşünmeye başlarız. 99 depreminde bu tür küçükten başlayıp büyüyen bir deprem serisine rastlamadık.

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