Yargıtay HDP'li Ahmet Türk’ün cezasını onadı!

Yargıtay, İçişleri Bakanlığınca görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk’e verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasını uygun buldu.
Yargıtay, KCK ana davasında yargılanan HDP Mardin Milletvekili Pero Dündar, HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları’na “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla verilen 9’ar yıl, aynı suçlamayla DTK Eşbaşkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’e verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasını onadı. Yargıtay, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, Ramazan Morkoç, Hüseyin Yılmaz, Salih Akdoğan, Senanik Öner, Bayram Altun’a verilen 21 yıl hapis cezasını uygun buldu.
Ahmet Türk’ün 15 aylık hapis cezasına onay
Yargıtay, teröre destek vermek suçundan İçişleri Bakanlığınca görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk’e verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasını uygun buldu. Yargıtay, Mustafa Ocaklık, Abdurrahim Tanrıverdi, Osman Ocaklık, Nazim Çağlak’a verilen 6’şar yıl 9’ar ay, Zübeyde Zümrüt’e verilen 5 yıl 2 ay, Serdar Ziriğ’e verilen 5 yıl, Murat Tuğrul 5 yıl 7 ay 15 gün, Mehmet Güzel ve Mehmet Aksünger, 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasını onadı.