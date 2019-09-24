Erman Toroğlu'ndan Fikret Orman'nın istifasına olay yorum: Bırakmadı kaçtı

Erman Toroğlu, Beşiktaş başkanlığından istifa edeceğini ifade eden Fikret Orman'ın beklenmedik kararını yorumlarken ''Beşiktaş Başkanı görevini bırakmadı, Beşiktaş Başkanı kaçtı! Bıraktı, kaçtı. Kulübü bu hale getirdi, borç içinde.'' dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, mevcudiyetinin siyah-beyazlı kulübe zarar verdiğini belirterek, görevinden istifa edeceğini açıkladı. Orman, Beşiktaş'taki sürecini tamamladığını ve yarın olağanüstü toplantı yapacaklarını ifade etti.

Erman Toroğlu, A Spor'da yayınlanan Spor Ajansı programına telefonla bağlanarak Fikret Orman'ın istifasını değerlendirdi. İşte Erman Toroğlu'nun açıklamaları:

"Beşiktaş için bu senenin tuhaf geçeceğini zaten sezon başında altını çizmiştik. Beşiktaş Başkanı görevini bırakmadı, Beşiktaş Başkanı kaçtı! Bıraktı, kaçtı. Kulübü bu hale getirdi, borç içinde... Aldığı zaman yaptıkları işlere baktığınızda; sattıkları aldıklarıyla Beşiktaş Başkanı kaçtı. Kaçacağını bekliyordum da çok çabuk kaçtı bence, biraz daha durması lazımdı. Benim görüşüm tabi bu. Bazılarına ters gelebilir. Ben bunu uzun zamandır söylüyordum; Beşiktaş Başkanı bahane arıyordu; 'Benim şahsiyetim, kişiliğim... Bana sallıyorlar, küfür ediyorlar' deyip gidecekti.

''Biraz daha bekler zannediyordum, erken kaçtı''

Dün akşam yayında şunu söyledim: 'Vazo kırıldı. Yapışmaz vazo.' Ben müneccim değilim, görülüyor her şey ve fanatik bakmadığını zaman görüyorsunuz bazı şeyleri. Bir de tabi sağa sola yalpalamayacaksınız yorum yaparken veya bir kulübün adamı olmayacaksınız. Yağ çekmeyeceksiniz, yalaka olmayacaksınız. Küfür ederler ama merak etmeyin sonunda doğruya varır iş! Ben çok küfür yiyorum da... Şu anda da Fenerliler ediyor... Tweetlerle, sahte işlerle saldırıyorlar. Canları sağ olsun. Bir ara Beşiktaşlılar saldırıyordu. 'Beşiktaş'ın sonu kötü olacak' dediğimde iki sene önceydi. Bana sürpriz gelmedi de ben biraz daha bekler zannediyordum, erken kaçtı.

''Yeni ve taze bir ekip olmalı''

Yazık ama Beşiktaş'a yazık oldu! Beşiktaş sahipsiz kalmaz ama içerideki maddi hasar çok fazla. Çünkü 2-3 senenin gelirleri temlik edilmiş durumda Beşiktaş'ta. Çok zor durumda ama mutlak Beşiktaş'ın sahibi çıkar. Büyük kulüptür. İnşallah iyi hale gelirler ama şu var; Fikret Orman yönetiminden ve ekibinden hiç kimsenin Beşiktaş'ta devam etmemesi gerekir. Altını çizerek söylüyorum. Olağanüstü kongrede yeni ve taze bir ekip olmalı. Net söylüyorum bakın! Fikret'in yanındakilerle olursa o zaman Beşiktaş'ın başına daha büyük işler açılır.

''Abdullah Avcı'nın geleceği belli olmaz''

Şu anki kaos saha içine de yansıyacak. Yeni yönetim kimler olacak? Fikret Orman'ın ekibinden kimsenin olmaması lazım. O zaman da Abdullah Avcı'nın geleceği belli olmaz. Abdullah Avcı 'Gelecek yönetim benle mi çalışır?' diyecek. Bu futbolculara tesir edecek. İşin gitmeyeceği belliydi. Lastik patladı, vazo devrildi."