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Yıllardır mutfağında asılı duruyordu! Öyle bir değeri varmış ki ağızlar açık kaldı

Yıllardır Fransa'da yaşlı bir kadının mutfağında asılı duran tablonun değerinin 6 milyon euro olduğu anlaşıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan yaşlı bir kadının duvarında asılı duran tablonun Floransalı ünlü Rönesans öncesi ressamı Cimabue'nin eseri olduğu ve değerinin de 6 milyon euroyu (yaklaşık 37 milyon 500 bin TL) bulduğu tespit edildi.

'İsa ile alay' adlı tablonun 13. Yüzyılda Cimabue'nin yaptığı bir dizi resimden birisi olduğu belirtiliyor.

Tabloyu yıllardır evinin mutfağında duvarda asılı tutan kadın, tablonun değerlemesini yapmak için uzman kişilere danıştığında gerçeğin ortaya çıktığı belirtiliyor.

13. yüzyıla ait olduğu belirlendi

Fransız Le Figaro gazetesine konuşan sanat uzmanı Eric Turquin, tablonun orijinal olduğunun kesinleştiğini söyledi ve "Bu tablo aynı elden çıkmış" diyerek eserin Cenni di Pepo olarak da bilinen ressam Cimabue'ye ait olduğunu belirtti.

Yapılan laboratuvar testlerinde de tablonun 13. yüzyıla ait olduğu belirlendi.

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