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Deprem sonrası İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Valilik'ten açıklama

Depremin ardından okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusu gündeme geldi. İstanbul Valiliği konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İlimizdeki hiçbir okulumuzda, eğitim öğretimi kesintiye uğratacak yönde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" denildi.

İstanbul'da 11:00'da meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından Silivri'de bazı okullar boşaltılmıştı. Aileler ve öğrencilerin okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin sorusu da yanıt buldu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"İlimizde bugün saat 11.00'de Marmara Denizi Silivri-Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 4.6 (Mw) şiddetindeki deprem sonrasında; Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından ilimizdeki duruma ilişkin gerekli bilgi ve değerlendirmeler alınmıştır. Ayrıca; 39 ilçemizin kaymakamlığı, belediyelerimiz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD, AKOM, 112, 155 ve 156 ihbar hatlarına, şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır.

Kesintiye uğramayacak

Sadece Silivri ve Avcılar ilçelerimizde okul idarecilerimiz tarafından, deprem eğitimlerinin bir gereği olarak, tedbir amacıyla bazı okullarımızdaki öğrencilerimizin sınıflarından dışarıya çıkarıldıkları anlaşılmıştır.

İlimizdeki hiçbir okulumuzda, eğitim öğretimi kesintiye uğratacak yönde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.

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