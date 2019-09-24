MHP lideri Bahçeli'nin kalp ameliyatını yapan cerrah eve gidince şok geçirdi!
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 2016 yılındaki kalp kapakçığı ameliyatını yapan Cerrah Dr. Yılmaz Zorman iş dönüşü evine gidince şoke oldu.
İstanbul Kadıköy'de Kalp Cerrahı Dr. Yılmaz Zorman'ın evine giren 3 kadın hırsız, içerisinde yaklaşık 50 bin TL ile döviz ve ziynet eşyalarının bulunduğu çelik kasayı bavula yerleştirip çaldı.
Şüpheliler güvenlik kamerasına yansırken, Dr. Zorman'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2016 yılındaki kalp kapakçığı ameliyatına da girdiği belirtildi.
Çelik kasayı bavula koyup çaldılar
Olay, iki hafta önce Kadıköy ilçesi Caddebostan Mahallesi'nde meydana geldi. 3 genç kadın, hırsızlık amacıyla Kalp Cerrahı Dr. Yılmaz Zorman'ın yangın merdiveninden evine girdi. Şüpheliler, yatak odasında bulunan çelik kasayı bavula koyup, dışarı çıkardı.
Kamera anbean kaydetti
Kadınların bavulla birlikte binadan çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Dr. Zorman eve geldiğinde, kasanın çalındığını fark edip, polise haber verdi.