Diyarbakır HDP önündeki eylemin 22'inci günü! Annenin sözleri ağlattı
DİYARBAKIR'daki HDP il binası önünde 11 Eylül'den bu yana oturma eylemi yapan Fatma Akkuş, 22 gün değil 22 ayda olsa bekleyeceklerini belirterek, "Kızıma da sesleniyorum; gelsin devlet arkasındadır. Kızım, Songül'üm gel artık. İkizin sensiz bir şey yemiyor. Sen lahmacun seviyorsun diye o da yiyemiyor" dedi.
Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra, partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı.
Hava harekatında etkisiz hale getirildiği belirlendi
Muş'tan Diyarbakır'a 18 Eylül'de gelip, HDP önünde oturma eylemine katılan İkram Gürktük'ün 5 yıldır haber alamadığı oğlu Musa'nın, güvenlik güçlerince 10 Eylül'de Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki Görese Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik hava harekatında etkisiz hale getirildiği belirlendi. Oğulları Musa'nın cenazesini teslim alan Gürtük ailesi, Muş'a döndü.
Oturma eyleminin 22'nci gününde HDP İl Başkanlığı önünde 45 aile bekleyişini sürdürüyor.
"İkizin sensiz birşey yemiyor"
Kızı Songül için 11 Eylül'den bu yana oturma eylemi yapan Fatma Akkuş, dayanacak gücünün kalmadığını söyledi. Akkuş, kızının ve kayıp çocukların bulunmasını isteyerek, "22 gün değil, 22 ay da olsa bekleyeceğiz. Ben bekliyorum. Çocuklarımızı ya ölü ya diri getirsinler. Onların gelme imkanı yoksa, bizi görüştürsünler. 5 sene insan nasıl bir çocuğundan haber alamaz? Vicdan ve merhamet artık. Yeter artık. Çocuklarımızı istiyoruz. Bu acı yeter artık. Kızıma da sesleniyorum; gelsin devlet arkasındadır. Kızım, Songül'üm gel artık. İkizin sensiz bir şey yemiyor. Sen lahmacun seviyorsun diye o da yiyemiyor" dedi.