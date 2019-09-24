Diyarbakır HDP önündeki eylemin 22'inci günü! Annenin sözleri ağlattı

"İkizin sensiz birşey yemiyor"

​Kızı Songül için 11 Eylül'den bu yana oturma eylemi yapan Fatma Akkuş, dayanacak gücünün kalmadığını söyledi. Akkuş, kızının ve kayıp çocukların bulunmasını isteyerek, "22 gün değil, 22 ay da olsa bekleyeceğiz. Ben bekliyorum. Çocuklarımızı ya ölü ya diri getirsinler. Onların gelme imkanı yoksa, bizi görüştürsünler. 5 sene insan nasıl bir çocuğundan haber alamaz? Vicdan ve merhamet artık. Yeter artık. Çocuklarımızı istiyoruz. Bu acı yeter artık. Kızıma da sesleniyorum; gelsin devlet arkasındadır. Kızım, Songül'üm gel artık. İkizin sensiz bir şey yemiyor. Sen lahmacun seviyorsun diye o da yiyemiyor" dedi.