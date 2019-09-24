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Konya'da apartmanda komşu tacizine uğramıştı! Karara isyan etti

Demirören Haber Ajansı

KONYA'da 2 çocuk annesi N.Ş. (43), kendisine tacizde bulunduğunu iddia ettiği komşusu H.P.'ye verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasının indirilip ertelenmesine isyan ederek, ''Ben 4 yıllık cezayı az bulmuşken, ceza 1 yıl 8 aya indirildi. Ben ne olursa olsun davamın arkasındayım. Tüm kadınlar için dimdik ayakta duracağım" dedi.

Bir şirkette yöneticilik yapan 1 çocuk babası N.Ş., 2017 yılının Temmuz ayında, işe gitmek için evinin bulunduğu Selçuklu ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki sitenin otoparkına indi. Ancak otomobili çalışmadı. Yardım istemek için mesai arkadaşlarını aramak isteyen N.Ş., kapıya doğru yürümeye başladı. Bu sırada ise yanına aynı binada oturan devlet memuru komşusu H.P. gelerek, "Yapacağım bir şey var mı?" diye sordu. Teşekkür ederek yoluna devam eden N.Ş.'ye iddiaya göre H.P., "Ben sizden çok hoşlanıyorum" dedi. Eşinin evde bulunmadığını belirterek, soğuk bir şeyler içmek için evine davet ettiği N.Ş.'nin göğsüne dokundu. Adımlarını hızlandıran N.Ş.'yi omzundan tutup durdurmak istedi. Yine iddiaya göre H.P., asansör önünde teklifi tekrarladı. N.Ş. ise polise giderek, şikayetçi oldu.  

Tutuklandı 3 gün sonra serbest bırakıldı

Gözaltına alınan H.P., 'basit cinsel saldırı' suçundan tutuklandı. İtiraz üzerine 3 gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

Konya 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada tutuksuz yargılanan H.P. kendisine iftira atıldığını ileri sürerek, "Bana iftira atıldı. Arabası bozulduğu için kendisine yardım etmek istedim. Omzuna bir kastım olmadığını göstermek için dokundum. Onun dışında bir yerine dokunmadım. Beraatımı istiyorum" dedi.

4 yıl 2 ay hapis cezası

Mahkeme, sanığın, olayın ardından N.Ş.'ye  gönderdiği 'yalnızca dokunduğunu ve affetmesini istediği' yönündeki mesajları dikkate alarak, H.P.'yi 'cinsel saldırı' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, cezayı 'sanığın geçmişi, yargılama sürecindeki tutum ve davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini' göz önüne alarak, 4 yıl 2 aya indirdi. Cezayı ertelemedi.

Ceza dairesi kararı bozdu

Her iki tarafın avukatı kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Dosyayı inceleyen Konya Bölge Adliye Mahkemesi 7'nci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Daire, 'basit cinsel saldırı' suçunun sabit olduğunu bildirdiği bozma kararında H.P.'ye verilen cezayı 2 yıla indirdi. Bu cezayı da iyi hal indirimiyle 1 yıl 8 aya düşürüp, erteledi.

"Adalet istiyorum"

İstinaf mahkemesinin verdiği kararın kendisini üzdüğünü belirten N.Ş, şunları söyledi:

"Ben oturduğum apartmanın otoparkında tanımadığım bir kişi tarafından tacize maruz kaldım. Beni elle taciz edip, zorla telefon numaramı aldı. Sonra tutuklanıp, serbest kaldı. Yargılama aşamasında ise şaka bir ceza aldı. Sonuna kadar hakkımı arayacağım. Yerel mahkemenin verdiği 4 yıl 2 aylık cezayı bile az bulup istinafa gittim. Karşı taraf da istinafa gitti ve istinaf mahkemesi cezasını 1 yıl 8 aya indirdi.  Şaka gibi bir karar. Bunun bir açıklaması var mı? Sadece adalet istiyorum. Tüm kadınlar için adalet istiyorum. Sonuna kadar hakkımı arayacağım."   

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