İş makinesiyle asfalt yolu söküp girişine tabela koydu Hiç kimseyi geçirmiyor

Tapumuzun içerisinde bu yola toplam 3 bin metresi gidiyor. Tapumuzun içerisinden bu kadar yol geçtiği için arsamızı satamıyoruz. Bu yolun tamamı bizim tapumuzun içinde. 3 bin metre arsa bir ailenin geçim kaynağıdır. Bu bizim en doğal hakkımızdır.