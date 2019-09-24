İş makinesiyle asfalt yolu söküp girişine tabela koydu Hiç kimseyi geçirmiyor
MERSİN'de 50 yıldır kullanılan asfaltlı yol, özel mülkiyet gerekçesiyle iş makinesiyle kazılıp bahçeye dönüştürülmek üzere ağaçlandırıldı. Yolun "özel mülkiyettir" yazısıyla kapatıldığını ve iş makinesiyle söküldüğünü gören mahalle sakinleri şok oldu.
Geçtiğimiz günlerde Erdemli'ye bağlı Tömük Güney mahallesinde 4 metre genişliğinde ve 300 metre uzunluğunda yolun 'Özel Mülkiyettir' tabelasıyla kapatılıp, içerisine de fidan dikilmesinin ardından mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine Erdemli Kaymakamlığı Kadastro Müdürlüğü yetkilileri tarafından bölgede inceleme yapıldı.
"İzin vermeyeceğiz"
Kadastro memurları tarafından yapılan ölçüm ve incelemenin ardından, yer sahipleri ile görüşülüp, tutanak tutuldu. Mahalle sakinleri yolun bir an önce açılmasını isterken, yer sahipleri ise, "Yolun hakkaniyetle açılıp, tek taraflı olarak bizim tarladan geçilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.
"Tapulu tarlamızın içinden geçiyor"
Kapatılan yolun tarlasının içerisinde olduğunu söyleyen yer sahiplerinden Hasan Solaklı, şunları kaydetti: Bu yol bizim tapulu tarlamızın içinden geçiyor. Tapumuzun arsası 8 bin 815 metre olarak yazılmaktadır.
Tapumuzun içerisinde bu yola toplam 3 bin metresi gidiyor. Tapumuzun içerisinden bu kadar yol geçtiği için arsamızı satamıyoruz. Bu yolun tamamı bizim tapumuzun içinde. 3 bin metre arsa bir ailenin geçim kaynağıdır. Bu bizim en doğal hakkımızdır.