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Fikret Orman’ın istifasını açıklaması sonrası Beşiktaş hisseleri uçtu

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın istifa açıklaması öncesi 1.69 TL seviyesinde olan Beşiktaş hisseleri, Orman'ın açıklaması sonrası yüzde 5 yükselerek 1.78 TL seviyesine kadar çıktı.

Beşiktaş’tan sabah saatlerinde yaşanan flaş gelişme gündeme oturdu. Kameralar karşısına geçen Başkan Fikret Orman düzenlendiği basın toplantısında mevcudiyetinin Beşiktaş'a zarar verdiğini düşündüğünü belirterek görevinden istifa edeceğini açıkladı.

Hisseler uçuşa geçti

Başkan Fikret Orman’ın istifa kararı sonrası Beşiktaş’ın borsada işlem gören hisseleri çok hızlı yükseldi.

Güne 1.67 TL seviyesinde başlayan hisseler Fikret Orman’ın kameralar karşısına geçtiği dakikada 1.69 TL seviyesinde bulunuyordu.
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