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TBMM Başkanı Şentop'tan Rus Su-57 savaş uçağı açıklaması: Neden olmasın?

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Türkiye'nin Rusya'dan elverişli koşullarla 5. nesil savaş uçağı Su-57 alabileceğini' açıkladı.

Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da düzenlenen Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı kapsamında konuşan Şentop, Rusya'dan olası Su-57 alımına ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Güvenli bölgeye ilişkin de konuşan Şentop, en kısa zamanda kurulacağını da kaydederek "Eğer bu olumlu sonuç vermezse, hiç şüphesiz Türkiye, bağımsız olarak karar alarak Fırat'ın doğusunda operasyon düzenleyecek." diye konuştu.

"Gerektiğinde Türkiye bu adımı atabilir"

Şentop, "Neden olmasın? Elbette her ülkenin savunma sanayisine ihtiyacı var, gerektiğinde Türkiye bu adımı atabilir. S-400 meselesini hatırlarsınız, aynı şey olmuş ve biz S-400 almıştık. Türkiye, kendi güvenliğine yönelik araçları yalnızca elverişli koşullar altında alabilir" diye konuştu.

"Sonuç vermezse operasyon düzenleriz"

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki militanların imhası ve bu bölgedeki terör koridorunun imhası konusunda kararlı olduğunun belirten Şentop, şunları söyledi:

Bu, orada hemen operasyon düzenleyeceğimiz anlamına gelmiyor. Öncelik ordumuzu, ABD'lilerle ortak devriyeler gerçekleştiriyor.

Eğer bu olumlu sonuç vermezse, hiç şüphesiz Türkiye, bağımsız olarak karar alarak Fırat'ın doğusunda operasyon düzenleyecek.

Şentop, güvenli bölgenin en kısa zamanda kurulacağını da kaydetti. 

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