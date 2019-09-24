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Zinedine Zidane'ın yerine Pochettino

La Liga ekiplerinden Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Zinedine Zidane'ın olası ayrılığında Tottenham'ın başarılı hocası Mauricio Pochettino'yu göreve getirecek.

Real Madrid'de teknik direktör konusunda yeni bir  iddia ortaya atıldı. Zinedine Zidane'ın takımdan ayrılması durumunda Pochettino'nun göreve getirileceği öne sürüldü.

Mirror'da yer alan habere göre, Real Madrid Başkanı Florentino Perez büyük bir hayranlık duyduğu Mauricio Pochettino defterini kapatmadı. Başkan Perez, Zinedine Zidane'ın durumuna göre Pochettino için harekete geçecek.

Tottenham'ı Şampiyonlar Ligi finaline taşımıştı
Real Madrid'de olası bir teknik direktör değişikliğinde Zinedine Zidane'ın yerine geçmesi en muhtemel aday olarak gösterilen Mauricio Pochettino, geçen sezon Tottenham'ı Şampiyonlar Ligi finaline taşımıştı.

Kötü başlangıç yaptı
Pochettino yönetimindeki Tottenham Premier Lig'de yeni sezona istediği gibi bir başlangıç yapamadı. Londra ekibi şu ana kadar geride kalan 6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.

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