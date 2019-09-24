Erdoğan'ın FOX TV'ye tepkisine Fatih Portakal'dan yanıt

Ünlü spiker Fatih Portakal, FOX TV muhabirine "Yalan haber yapmayın" deyip tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi. Portakal, "Biz iktidarları rahatsız eden bir yayın yapıyoruz." diye konuştu.

ABD seyahatine çıkmadan önce gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, FOX TV muhabirinin tank Palet fabrikasının satışıyla ilgili sorusuna "Yalan haber yapmayın, dürüst olun" sözleriyle çıkıştı.

"İktidarları rahatsız eden bir yayın yapıyoruz"

Ana haber bülteninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt veren Portakal, şu ifadelere yer verdi:

Biz iktidarları rahatsız eden bir yayın yapıyoruz. Çünkü doğru haberleri veriyoruz.

Biz gazeteciyiz, işimiz soru sormak. Ve soru sormaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı da yalan haber yapıyorsunuz demiş, hayır biz yalan haber yapmıyoruz. Doğru haber yapıyoruz.