HABER /  MEDYA

Erdoğan'ın FOX TV'ye tepkisine Fatih Portakal'dan yanıt

Anıl Tuna aniltuna0@gmail.com

Ünlü spiker Fatih Portakal, FOX TV muhabirine "Yalan haber yapmayın" deyip tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi. Portakal, "Biz iktidarları rahatsız eden bir yayın yapıyoruz." diye konuştu.

ABD seyahatine çıkmadan önce gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, FOX TV muhabirinin tank Palet fabrikasının satışıyla ilgili sorusuna "Yalan haber yapmayın, dürüst olun" sözleriyle çıkıştı.

"İktidarları rahatsız eden bir yayın yapıyoruz"

Ana haber bülteninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt veren Portakal, şu ifadelere yer verdi:

Biz iktidarları rahatsız eden bir yayın yapıyoruz. Çünkü doğru haberleri veriyoruz.

Biz gazeteciyiz, işimiz soru sormak. Ve soru sormaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı da yalan haber yapıyorsunuz demiş, hayır biz yalan haber yapmıyoruz. Doğru haber yapıyoruz.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Instagram hesabından BM paylaşımı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
TBMM Başkanı Şentop'tan Rus Su-57 savaş uçağı açıklaması: Neden olmasın?
Metin Feyzioğlu'ndan Bakan Abdülhamit Gül'e destek geldi övgü dolu sözler!
Nazlı Ilıcak'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektubu ilk kez okuyacaksınız
Ahmet Davutoğlu ekibi 'Külliye anket yaptı' deyip alacakları oy oranını verdi
Erman Toroğlu'ndan Fikret Orman'nın istifasına olay yorum: Bırakmadı kaçtı
Hüseyin Çelik Ali Babacan'ın partisine mi katılıyor bomba kulis
ÖNCEKİ HABERLER
İsrail'de 'İran İHA'larla saldıracak' endişesi
AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak 4 ismin görevine son verdi
Otomobil devi FIAT'a mahkemeden kötü haber
Kayseri'de zeka geriliği olan genç kıza istismara 15’er yıl hapis
Galatasaray Fenerbahçe derbi bilet fiyatları ne kadar?
Ünlü manken Emily Ratajkowski'den iç çamaşırlı paylaşım!
Yorumlar 5 yorum