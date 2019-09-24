Bugünkü İstanbul depremi çok kötü bir yerde oldu! Prof. Naci Görür açıkladı

İSTANBUL'da bugün meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin en çarpıcı değerlendirme Prof. Dr. Naci Görür'den geldi.

Sabah saat 11.00'da meydana gelen ve İstanbul genelinde hissedilen depreme ilişkin bir çok uzmandan açıklama geldi. Bu açıklamalar içinde en çarpıcı değerlendirmeyi Marmara Denizi'ndeki fay hattı üzerinde yaptığı araştırmalarla bilinen Prof. Dr. Naci Görür yaptı.

İstanbul'daki depremin 'büyük depremin beklendiği orta Marmara Sırtı'nda' meydana geldiğini belirten Naci Görür, "Konumu ve özelliği itibariyle, sıkıntı verici" dedi.

Profesör Naci Görür twitter hesabından aşağıdaki haritayı paylaşıp şunları yazdı:

Marmara Denizi’nin batı kısmında oluşan küçük depremlerin çoğu buradaki gaz çıkışları ile ilgilidir. Ama bugünkü deprem fayın kilitlendiği, büyük depremi beklediğimiz orta Marmara Sırtı’nın batı kısmında oldu. Konumu ve özelliği itibariyle, sıkıntı verici.

-Deprem “central deep” yazan yerin doğusunda. Tükenmez ile işaretli. Beyaz çizgi fayları gösteriyor. Depremin olduğu yer, Marmara depreminde kırılmasını beklediğimiz fay zonun içerisinde. Onun için bu zonu bir şekilde etkileyecektir.

Bilgi kirliliği yaratanlara itibar etmeyin

Naci Görür, İstanbul depremine ilişkin açıklama yapanlara ilişkin de vatandaşı uyaran şu twitleri attı:

Arkadaşlar, her konuda olduğu gibi deprem konusunda da kirlilik yaratılıyor. Ben şu ana kadar hiçbir medyaya demeç vermedim. Deprem olduktan 5 dak sonra birileri çıkıp konuşuyor. Ne zaman inceledi, nereden bilgi aldı, yeri nerede hiç önemli değil (izleyen tweet bknz). — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) September 24, 2019