HABER /  GALATASARAY

Galatasaray Fenerbahçe derbi bilet fiyatları ne kadar?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın biletleri, yarın satışa sunulacak.

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak derbi maçın biletleri, yarın satışa çıkarılacak.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre Türk Telekom Stadı'nda cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletleri Beyoğlu GSStore, Aslanlıyol gişeleri, aktif satış noktaları, "passo.com.tr" ve 0850 724 33 44 numaralı passolig çağrı merkezinden satışa sunulacak.

Bilet satışları, yarın saat 11.00'den itibaren GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olacak. 26 Eylül Perşembe günü sadece GS logolu passolig kartlarına satışı yapılacak biletleri, 27 Eylül Cuma günü ise Fenerbahçe kartı dışında tüm passolig kart sahipleri temin edebilecek.

Derbi maçın bilet fiyatları şöyle:
Kategori 1: 1.500 lira
Kategori 2: 1.300 lira
Kategori 3: 1.200 lira
Kategori 4: 1.200 lira
Kategori 5: 1.000 lira
Kategori 6: 800 lira
Kategori 7: 600 lira
Kategori 8: 400 lira 
Kategori 9: 350 lira
Kategori 10: 225 lira
Kategori 11: 200 lira
Kategori 12 (Misafir takım): 200 lira

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Metin Feyzioğlu'ndan Bakan Abdülhamit Gül'e destek geldi övgü dolu sözler!
Nazlı Ilıcak'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektubu ilk kez okuyacaksınız
Ahmet Davutoğlu ekibi 'Külliye anket yaptı' deyip alacakları oy oranını verdi
Erman Toroğlu'ndan Fikret Orman'nın istifasına olay yorum: Bırakmadı kaçtı
Hüseyin Çelik Ali Babacan'ın partisine mi katılıyor bomba kulis
İngiltere Anayasa Mahkemesi'nden Boris Johnson'a büyük şok!
ÖNCEKİ HABERLER
TBMM Başkanı Şentop'tan Rus Su-57 savaş uçağı açıklaması: Neden olmasın?
Zinedine Zidane'ın yerine Pochettino
Konya'da apartmanda komşu tacizine uğramıştı! Karara isyan etti
Fikret Orman’ın istifasını açıklaması sonrası Beşiktaş hisseleri uçtu
2 günde 43 bin 677 aracın 21 bin 77 sürücüsüne radar cezası
Galatasaray, Yeni Malatyaspor deplasmanında
Yorumlar