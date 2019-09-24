Ekrem İmamoğlu açıkladı! İBB Haydarpaşa ve Sirkeci garları için ihaleye giriyor

Resmi Gazete'de 22 Eylül Pazar günü yayımlanan ilana göre, Sirkeci ve Haydarpaşa garlarının bazı bölümleri, kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere kiraya verilecek. TCDD tarafından verilen ilanda ihalenin, 4 Ekim'de yapılacağı belirtildi. Aylık kira bedeli 30 bin TL üzerinden açılacak ihaleye katılmak için 90 bin TL teminatın bankaya yatırılması gerekirken, kiralama süresi, 15 yıl olarak belirlendi. İhale şartnamesinin 3'üncü maddesi şöyle: