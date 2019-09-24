PFDK'dan flaş karar! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 30 gün hak mahrumiyeti

Profesyonel Futbol ve Disiplin Kurulu (PFDK) Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Fatih Terim için sarf ettiği 'sicili bozuk' sözlerinin arından Ali Koç'un cezası belli oldu. PFDK, Fenerbahçe Kulübü Başkanı'na 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. PFDK, Ali Koç'un ayrıca 20 bin TL ödemesinde karar kıldı.

Ne olmuştu?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fatih Terim için “Bir insanın sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir” dedikten iki gün sonra “Sportmenliğe aykırı açıklamaları” gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevkedilen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz sert bir karşılık vermişti.

Mustafa Cengiz de ceza almıştı

“İnsanla hayvanı ayıran edeptir. Edebimi bozmak istemiyorum” diyen Cengiz’in de PFDK’ya sevkedilmesi bekleniyor. Başkan geçen yıl Fenerbahçe maçı sonrası iki ayrı açıklamasından dolayı toplamda 150 gün ceza almıştı.