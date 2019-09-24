Fikret Orman istifası sonrası Beşiktaş'ta ikinci bomba! Abdullah Avcı da bırakıyor

Beşiktaş Kulübü Fikret Orman'dan gelen son dakika açıklamalarla çalkalandı. İnternethaber'in YouTube kanalında 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında istifanın perde arkasına dair bomba detaylar açıklandı. Meğer Abdullah Avcı da istifa mektubunu vermiş.

Mehmet Ayan, Candaş Tolga Işık ve Serdar Ali Çelikler, kısa bir süre önce İnternethaber'in YouTube kanalında yayın hayatına başlayan 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında Beşiktaş'la ilgili bombalar patladı.

''Parayla trol hesaplar satın alıp Fikret Orman'a salladılar''

Bir dönem Beşiktaş'ta yönetimde yer alan Candaş Tolga Işık, Fikret Orman'ın istifa kararıyla ilgiki yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı;

''Fikret Orman keşke son seçime girmeseydi. Fikret Orman dönemi sona erdi. Bir daha dönmez. Yönetimde çok laf var ama az iş var. Doğru karar verdi. Çünkü olay ahlaki boyuta vardı. Adamı hırsız ilan etmek büyük ahlaksızlık. Keşke böyle gitmeseydi. Çok Büyük emekler verdi. Umarım gelen gideni aratmaz. Parayla trol hesaplar satın alıp Fikret Orman'a salladılar. Serdar Adalı ve Ahmet Nur Çebi, başkanlık için en önemli iki aday. Hürser Tekinoktay da var. Gelen başkan vizyon ve para orataya koymalı. Ali Gültiken'in de adı konuşuluyor.

''Abdullah Avcı, başarılı olsun daha sonra Sergen Yalçın gelebilir''

Beşiktaş'taki kötü tablonun sorumlusu Abdullah Avcı'dır. Avcı'nın en büyük yanlışı Orhan Ak'ı daha erken yollayacaktı. Gitmesini istemiyordu ama mecbur kaldı. Abdullah Avcı'nın bu sistemde ısrar etmesi çok saçma. Bu kanatlarla olmaz. Hoca Beşiktaş'a adapte olamadı. Abdullah Avcı, başarılı olsun daha sonra Sergen Yalçın gelebilir.''

Abdullah Avcı istifasını sunmuş

Serdar Ali Çelikler ise ''Bu dükkanın dönmesi çok zor. 3 katrilyon borç var. Abdullah Avcı, Başakşehir maçının ardından görevi bıraktığını Fikret Orman'a söylemiş. Ancak başkan 'sen dur' demiş. Yani Avcı'nın istifasını engellemiş. Ali Gültiken, Beşiktaş için başkanlığa adaylığını koyacak diye duydum. Benim düşüncem Abdullah Avcı, devam etmeyecek. Beşiktaş bu şekilde devam ederse Fenerbahçe'nin geçen sezon ki haline düşer.'' ifadelerini kullandı.

''Emre'li Fenerbahçe çok iyi''

Hafta sonu oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için görüşlerini aktaran Candaş Tolga Işık, ''Emre'li Fenerbahçe çok iyi. Galatasaray'ın temposu düşük ama ev sahibi olduğu için daha avantajlı. Derbilerde her şey sahada belli olur. Kazanan büyük psikolojik üstünlük sağlar.'' şeklinde konuştu.

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