Dünya Posta Birliği (UPU) 3. Olağanüstü Kongresi toplandı

UPU 3. Olağanüstü Kongresi posta sektörü ile birlikte birçok sektörü etkileyecek önemli bir gündemle İsviçre’nin Cenevre şehrinde toplandı.

140 ülkeden bini aşkın delegenin katıldığı Olağanüstü Kongre’nin Başkanlığını yürüten PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik "Bu Kongre 145 yıllık Birliğin ve global düzeyde tek posta toprağı ilkesinin devamlılığı için stratejik önem arz etmektedir." diyerek açıklamalarda bulundu.

Bu kongre tüm dünya vatandaşlarını etkileyecek

Dünya Posta Birliği (UPU) İdari Konsey ve Olağanüstü Kongre Başkanlığını yürüten PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, kongrenin ana gündem maddesinin “varış giderleri” olarak adlandırılan ve ülkeler arasındaki posta trafiğinin yürütülmesinde kullanılan ücretlendirme sistemi olduğunu belirterek, “Kongre Başkanı olarak taşıdığımız sorumluluk doğrultusunda sektörü ve nihayetinde tüm dünya vatandaşlarını etkileyecek bu kongrenin öneminin bilinciyle Birlik Ruhu ile karar verilmesi için çaba göstereceğiz.” dedi.

Bozgeyik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birliğin 145 yıla ulaşan tarihinde üçüncü kez olağanüstü gündemle toplandığını anımsatarak, UPU tarihinin en hareketli dönemlerinden birinin yaşandığını bildirdi.

Uzun süredir Birliğin gündemini oluşturan bu konuda üye ülkelerin değerli görüşleri çerçevesinde farklı bakış açılarıyla önemli tartışmalar yapıldığını anlatan Bozgeyik, çalışmaların 3 ana teklif çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.

Global düzeyde tek bir ağ anlayışı

Bozgeyik, bu üç seçenek üzerinden alınacak kararın birliğin ve sektörün geleceğini belirleyecek nitelikte olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

“Karar vericiler olarak buradan çıkacak sonucu belirlerken, belirlenmiş işletmecilerin sorumluluklarını, evrensel hizmet yükümlülüğünü, bu yükümlülüklerle birlikte sürdürülebilir bir ağ sağlama gerekliliğini göz önünde bulundurmak zorundayız. Aynı şekilde UPU’nun sağladığı çatının posta hizmetlerinin global düzeyde tek bir ağ anlayışıyla yürütülmesi için önemini göz ardı etmemeliyiz.”

Bozgeyik, alınacak kararın sektörü ve Birlik üyesi 192 ülkenin vatandaşlarını etkileyeceğini vurgulayarak, “UPU bir yandan sektörel olarak hizmet kalitesinin geliştirilmesi ve uyumlaştırılması anlayışı temelinde global posta ağının entegrasyonuna dair kuralları belirlerken diğer yandan posta sektörünün sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yapılandırılmasını ve toplumsal ve ekonomik gelişmeye katkısını da organize etmektedir.” diye konuştu.

Birlik çatısı altında işleyen sistemin devamlılığının temel şartlarından birinin sistemin ve kuralların gereken noktalarda güncellenmesi olduğunu kaydeden Bozgeyik, farklı gelişmişlik düzeylerindeki 192 üyeden oluşan Birliğin ele alacağı konuları adil bir şekilde sonuçlandırmasının ancak bu farklılıkların dengelendiği bir anlayışla mümkün olduğunun altını çizdi.

Birlik Ruhu ile karar verileceğine inanıyorum

Kongre Başkanlığı sorumluluğuyla bakış açısının bu çerçevede şekillendiğini dile getiren Bozgeyik, şöyle devam etti:

“Tüm üye ülkelerin de 145 yıllık bir uluslararası kuruluşun üyeleri olarak konuya aynı hassasiyetle yaklaşacağına inanıyorum. 700 bine yakın işyeri ve 6 milyona yakın çalışanıyla dünyayı saran büyük bir sektörün paydaşları olarak odaklanılması gereken konular önümüzdeki fırsat ve tehditleri değerlendirerek ortak bir yol çizmek olmalıdır.”

Teknolojideki baş döndürücü değişimden belki de en çok etkilenen ve başlarda da en çok zarar gören sektörlerden birinin posta sektörü olduğunu bildiren Bozgeyik, “Ancak bu gelişim çok büyük bir fırsatı da beraberinde getirdi ve ticaret alışkanlıklarını değiştiren e-ticaret kavramının hayatımıza girmesiyle sektörümüzün ve posta idarelerinin önünde yeni bir pazar açıldı. 2011’de global ticaretteki payı yüzde 3,6 iken bugün yüzde 10’ları geçen, 2021’e kadar yıllık ortalama yüzde 16 büyümeyle 4,5 trilyon dolar hacme ulaşması beklenen bir pazardan bahsediyoruz. Şu anda posta sektöründe yaşanan tartışmaların temelinde de e-ticaret sektörünün getirdiği değişim yatmaktadır. Kuşkusuz giderek büyüyen e-ticaret sektörü posta ağının sürdürülebilirliği açısından vazgeçilemeyecek fırsatlar sunduğu gibi e-ticaretin işleyişi açısından da posta sektörü önemli bir belirleyicidir.” ifadelerini kullandı.

Bozgeyik, olağanüstü kongre toplanmasını gerektirecek kadar stratejik olan tartışmalarda tüm üye ülkelerin, vatandaşlarına karşı sorumluluklarının ve posta çalışanlarının emeğiyle oluşturulan bu büyük posta toprağının bütünlüğünün korunmasının öneminin bilinciyle ve “Birlik Ruhu” ile karar vermesi temennisinde bulundu.