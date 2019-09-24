MSB duyurdu: Türk jetleri Fırat’ın doğusunda

Türk jetleri, Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında 14.00-16.00 saatleri arasında Fırat’ın doğusunda uçtu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 14.00-16.00 arasında Suriye hava sahasında, Fırat’ın doğusunda uçuş icra edildi." denildi.

İkinci uçuş oldu

Milli Savunma Bakanlığı önceki açıklamasında da iki F-16'nın 10.00-12.00 saatleri arasında Fırat'ın doğusunda uçtuğunu duyurmuştu. Uçusun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'deyken yapılması dikkati çekti.

"Türkiye tek başına harekete geçer"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2 hafta içinde güvenli bölge konusunda bir gelişme yaşanmazsa Türkiye'nin tek başına harekete geçeceğini açıklamıştı.