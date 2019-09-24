MSB duyurdu: Türk jetleri Fırat’ın doğusunda
Türk jetleri, Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında 14.00-16.00 saatleri arasında Fırat’ın doğusunda uçtu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 14.00-16.00 arasında Suriye hava sahasında, Fırat’ın doğusunda uçuş icra edildi." denildi.
İkinci uçuş oldu
Milli Savunma Bakanlığı önceki açıklamasında da iki F-16'nın 10.00-12.00 saatleri arasında Fırat'ın doğusunda uçtuğunu duyurmuştu. Uçusun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'deyken yapılması dikkati çekti.
"Türkiye tek başına harekete geçer"
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2 hafta içinde güvenli bölge konusunda bir gelişme yaşanmazsa Türkiye'nin tek başına harekete geçeceğini açıklamıştı.
Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 14.00-16.00 arasında Suriye hava sahasında, Fırat’ın doğusunda uçuş icra edildi.#MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 24, 2019