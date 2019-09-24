Sosyal medyada 'Sesimiz Erdoğan' etiketine büyük destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yaptığı konuşma öncesinde Twitter'da açılan '#OurVoiceErdogan' başlıklı etiket yoğun ilgi görüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kuruluna katılarak üye ülke temsilcilerine hitap etti.

Erdoğan'ın konuşması öncesinde Twitter'da, "Sesimiz Erdoğan" anlamına gelen İngilizce '#OurVoiceErdogan' etiketi açıldı.

Kısa sürede 'trend topic' listesinde dünya sıralamasında ilk sıraya yerleşen etiket, yerli ve yabancı çok sayıda Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

Dünyanın dört bir yanından Türkçe, İngilizce ve Arapça başta olmak üzere farklı dillerde yapılan paylaşımlarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrım yapmaksızın mazlum ve mağdurların yanında durduğu anlatıldı.

Paylaşımlarda, Erdoğan'ın uluslararası sistemdeki adaletsizliklere ve haksızlıklara itirazını her platformda açık yüreklilikle dile getirdiği ifade edildi.