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Prens Harry'nin eşi Meghan Markle cami ziyareti için başörtü taktı

İngiliz kraliyet ailesi adına Güney Afrika seyahatine çıkan Meghan Markle ve Prens Harry, Güney Afrika'da tarihi bir camiyi ziyaret etti. Markle, camiye girdiği sırada başörtüsü taktı.

Meghan Markle ve Prens Harry, İngiliz kraliyeti adına resmi görev kapsamında Güney Afrika turuna çıktı. Güney Afrika en eski camisi ziyaret eden Prens Harry'nin eşi Meghan Markle camiye girerken başörtü taktı.

Beyaz başörtü tercih etti

Kraliyet çifti, Güney Afrika seyahatlerinin ikinci gününde, Cape Town'daki Bo-Kaap bölgesinde yer alan Güney Afrika'nın en eski camisini ziyaret etti. Uzun bir yeşil elbiseyle boy gösteren Markle, camiye girerken beyaz bir başörtüsü taktı. Markle ve Prens Harry, caminin içinde Cape Town İnançları Arası İlk Adım adlı derneğin programında rol alan bir grup gençle tanıştı. Dernek programı, 15-18 yaş arası gençlerin farklı dinlere, inanç kültürlerine, çeşitliliklerin değerlerine saygıyı geliştirmeyi hedefliyor.

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