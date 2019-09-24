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Akşener'den Erdoğan'ı destekler misiniz?" sorusuna cevap

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "2023 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Erdoğan'ı destekler misiniz" sorusuna cevap verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını canlı yayında yanıtladı. Akşener son günlerde gündeme gelen "2023 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Erdoğan'ı destekler misiniz?" sorusuna da cevap verdi.

"Ak Parti iktidarına yönelik itirazlarımız sürüyor"

Akşener, "2023 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Erdoğan'ı destekler misiniz?" sorusuyla ilgili, "Bizim sayın Erdoğan ve AK Parti iktidarına yönelik itirazlarımız sürüyor. Sayın Erdoğan'ın diline, insanları kamplaştırıcı, kutuplaştırıcı söylemine, Cumhur İttifakı'nın mitoz bölünme gibi iki hücre gibi olmasına. Ortaya koydukları kötü dile, ekonomideki gidişata, dış politikadaki tırnak içinde değerli yalnızlığımıza, 4,5 milyon Suriyeli sığınmacının ülkemizde bulunmasına, bunu sağlayan yanlış politikalara, bir yıl evvel 'kardeşim Esad' bir yıl sonra 'katil Eset' olmasına itirazlarımız var bizim." ifadelerini kullandı.

"Parlamenter sisteme dönmek için konsensüs aranıyorsa orada oluruz"

Sözlerine devam eden Akşener, "Bu itirazlarımız değişmiş değil. Şu olursa, buna CHP'nin de destek vereceğini zannediyorum. Bu ülke Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni taşıyamıyor. İyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmek için bir konsensüs aranıyorsa orada oluruz. Zannediyorum ki CHP de orada yer alır." ifadelerini kullandı.

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