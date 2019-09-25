Tarkan Ekrem İmamoğlu ve Tunç Soyer bir arada Konser sonrası üçlü poz verdiler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ünlü sanatçı Tarkan'ın Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserine gitti. Tarkan, konseri izlemeye gelen belediye başkanları için övgü dolu sözler kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte sanatçı Tarkan'ın İBB Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserine gitti. Konserde, İmamoğlu çiftine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer de eşlik etti. İmamoğlu ve Soyer çifti, konser öncesinde Tarkan ile sahne arkasında bir araya geldi.

Tarkan'dan İmamoğlu ve Soyer'e övgü

Tarkan'ın sahne almasıyla birlikte Açıkhava'da coşku zirveye çıktı. İmamoğlu ve Soyer çifti, Tarkan'ın şarkılarına eşlik ederken, seyircilerle birlikte unutulmaz bir gece yaşadı. Şarkılarına bir süre ara veren Tarkan, kendisini izlemeye gelen İmamoğlu ve Soyer çiftine teşekkür etti.

Soyer'in İzmir için çok güzel şeyler yapacağına inandığını belirten Tarkan, İmamoğlu için de “Güler yüzünüzle, samimiyetinizle, sahiciliğinizle gün gibi doğdunuz İstanbul'a. İnşallah çok güzel şeyler yapacaksınız. İnanıyoruz. Yanınızdayız. Sizi seviyoruz. Onurlandırdınız bu gece konserime gelerek” ifadelerini kullandı. Tarkan'ın sözleri, seyircilerden büyük alkış aldı.