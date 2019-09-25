Ekrem İmamoğlu ve Tunç Soyer'e övgüler yağdırdı Tarkan Harbiye'de ayakta alkışlattı

Konser sırasında şarkılarına bir süre ara veren Tarkan, kendisini izlemeye gelen İmamoğlu ve Soyer çiftine teşekkür etti. Tarkan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, İzmir için çok güzel şeyler yapacağına inandığını belirtti.