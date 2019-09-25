Ekrem İmamoğlu ve Tunç Soyer'e övgüler yağdırdı Tarkan Harbiye'de ayakta alkışlattı
Aylardır hazırlandığı Harbiye açıkhava konserlerinin ikinci gününde Ekrem İmamoğlu ve Tunç Soyer'i ağırlayan Tarkan Tevetoğlu, sahne aldığı esnada iki ismi teker teker alkışlattı.
Megastar Tarkan, 21 Eylül Cuma günü başladığı Açıkhava maratonunun ikinci gecesinde de dinleyicileriyle buluştu. Megastarı dinlemek için Harbiye'ye gelen binlerce misafirin haricinde gecenin özel konukları da vardı. Konuklardan ikisi, Ekrem İmamoğlu ve Tunç Soyer'di.
Konser sırasında şarkılarına bir süre ara veren Tarkan, kendisini izlemeye gelen İmamoğlu ve Soyer çiftine teşekkür etti. Tarkan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, İzmir için çok güzel şeyler yapacağına inandığını belirtti.
İnanıyoruz, yanınızdayız: Tarkan, İmamoğlu için de “Güler yüzünüzle, samimiyetinizle, sahiciliğinizle gün gibi doğdunuz İstanbul’a. İnşallah çok güzel şeyler yapacaksınız. İnanıyoruz. Yanınızdayız Sizi seviyoruz. Onurlandırdınız bu gece konserime gelerek” ifadelerine yer verdi.
Hatıra pozları: Öte yandan Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer konser sonrası kuliste Tarkan ile birlikte hatıra pozları verdi.