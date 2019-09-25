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Başbakan İmran Han'dan Erdoğan'a Keşmir teşekkürü

Pakistan Başbakanı İmran Han, Keşmir konusunda prensipli duruşundan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Pakistan Başbakanı Han:"Erdoğan'a BM konuşmasında Keşmir sorununa yer verdiği için çok teşekkür ediyorum. Erdoğan gelecek ay Pakistan'ı ziyaret edecek"

BM 74. Genel Kurulu Görüşmeleri için New York'ta bulunan Han, düzenlediği basın toplantısında, Keşmir sorunu ve ülkesinin Hindistan ile yaşadığı gerginlik hakkında açıklamalarda bulundu. 

'Keşmir sorununa yer verdiği için çok teşekkür ediyorum'

Pakistan Başbakanı Han, AA muhabirinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisiyle yaptığı görüşmeye ilişkin sorusuna, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BM konuşmasında Keşmir sorununa yer verdiği için çok teşekkür ediyorum. Erdoğan gelecek ay Pakistan'ı ziyaret edecek.'' yanıtını verdi. 

Pakistan'ın Türkiye ile çok iyi ilişkileri olduğunu ve ticari ilişkileri de artırmak istediklerini belirten Han, ''Cumhurbaşkanı'na Keşmir sorunu konusundaki prensipli duruşundan dolayı müteşekkiriz." dedi.

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