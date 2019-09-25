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Sağlık Bakanlığı'ndan mesaj: Aşkım sigarayı bırakır mısın?

Sağlık Bakanlığı, sigarayı bırakmaya teşvik etmek amacıyla yeni bir uygulama başlattı. Vatandaşlar sigarayı bırakmasını istedikleri kişilere, Sağlık Bakanlığı aracılığı ile özel mesaj atacak.

Sağlık Bakanlığı, sigarayı bırakmaya yardımcı uygulamalara bir yenisini daha ekledi. 'Bir yakınımın sigarayı bırakmasına destek olmak' sloganıyla başlatılan uygulama ile vatandaşlar Sağlık Bakanlığının internet sitesi üzerinden, sevdiklerine özel bir mesaj göndererek sigarayı bırakmasına yardımcı olabilecek.

Sevgilim, aşkım mesajı

Kısa bir süre önce hayata geçen uygulamaya, 'Babacığım, Anneciğim, Sevgili Ağabeyim, Sevgili Ablam, Canım Kardeşim, Sevgili Dayıcım, Sevgili Amcam, Sevgili Halacığım, Sevgili Teyzeciğim, Canım Anneannem, Canım Babaannem, Dedeciğim, Canım Arkadaşım, Sevgili Dostum, Sevgili Büyüğüm, Sevgili Eşim, Sevgilim, Aşkım' özel butonları hazırlandı. Seçilecek kişiye Sağlık Bakanlığı üzerinden, özel bir notla mesaj göndermek de mümkün.

'Sağlık Bakanlığı sigarayı bırakma danışma hattı' sitesinden başlatılan o uygulama:

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