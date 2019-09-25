Barcelona işi ilk yarıda bitirdi Messi'yi kaybetti

İspanya Ligi'nde son şampiyon Barcelona, Villarreal engelini 2-1'le geçti. İlk yarıda sakatlanan Lionel Messi, 2. yarıya çıkmadı.

La Liga'da Barcelona, Villarreal engelini 2-1'le geçti. Ev sahibi ekip 6. dakikada Antoine Griezmann'ın golüyle 1-0 öne geçti. Lionel Messi'nin sağdan kullandığı korner atışına ön direkte kafayı vuran Fransız oyuncu Barcelona'yı 1-0 öne geçirdi. 15. dakikada Arthur, klas bir gole imza attı. Kaleyi tam karşıdan gören ve yaklaşık 27 metre uzaktan sert vuran 23 yaşındaki Brezilyalı, kaleciyi avladı ve takımını 2-0 öne geçirdi.

İlk yarı bu skorla sona erecek derken, Santi Cazorla sahneye çıktı. 34 yaşındaki İspanyol oyuncu, ceza sahası sol ön çaprazından muhteşem vurdu. Kaleci Ter Stegen'i çaresiz bırakan top ağlarla buluştu. Barcelona ilk yarıyı 2-1 önde kapatırken; sakatlığı nedeniyle sezonun ilk haftalarında yer almayan Lionel Messi, tekrar sakatlandı.

FIFA Yılın Futbolcusu ödülünü 6. kez kazanan Arjantinli, 2. yarıyaya çıkmadı ve yerini Dembele'ye bıraktı. 2. yarıda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Barcelona sahadan 2-1 galip ayrıldı. Barcelona bu galibiyetin ardından puanını 10 yaptı, Villarreal ise 8 puanda kaldı.