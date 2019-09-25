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Juventus kazanmasını bildi liderliğe yükseldi

Serie A'nın 5. haftasında Brescia deplasmanına giden Juventus, rakibini 2-1 yendi ve maç fazlasıyla Inter'in önüne geçti. 

Ev sahibi Brescia karşılaşmaya Joronen, Sebelli,  Mateju, Bisoli, Tonoli,  Chancellor, Cistana, Dessena, Romulo, Donnarumma ve Balotelli 11'i ile çıktı. Juventus'ta ise Merih Demiral maça yedek kulübesinde başladı.

Konuk Juve karşılaşmaya  Szczesny, De Ligt, Sandro, Danilo, Bonucci, Pjanic, Khedira, Ramsey, Rabiot, Dybala ve Higuain 11'iyle giriş yaptı. Juve, karşılaşmaya yediği şok golle başladı. 4. dakikada Brescia,  Alfredo Donnarumma'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

40. dakikada Jhon Chancellor'un kendi kalesine attığı golle maç 1-1'e geldi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda daha baskın bir oyun ortaya koyan Juventus, 63. dakikada Pjanic'in attığı golle 2-1 öne geçti. Skoru koruyan Juventus, karşılaşmadan 2-1 üstün ayrılmayı başardı.

Inter'in önüne geçip liderliğe oturdu
Juve, bu sonucun ardından 5. haftada puanını 13 yaparak 1 maç fazlayla 12 puanlı Inter'in önüne geçip liderliğe oturdu. Brescia ise 6 puanla 11. sırada kaldı.  Juventus, 6. haftada evinde SPAL ile karşılaşacak. 

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