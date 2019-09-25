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Patlama anı kameraya yansıdı! Adana'da polis servis aracına hain bombalı saldırı!

Adana'da polis servis aracına bombalı hain terör saldırısında 1'i polis, 5 kişi yaralandı. Öte yandan patlama anı kameralara yansıdı.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, özel harekat polislerini taşıyan zırhlı servis  aracına yönelik saldırının meydana geldiği bölgede, yaptığı incelemenin ardından açıklama yaptı.

Yurdagül, saldırıyla ilgili terörden sorumlu 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirerek, "Sabah 07.00 sıralarında polis otobüsümüzün geçişi sırasında bir patlama meydana geldi. Bunun bir terör saldırısı olduğu üzerinde duruyoruz. İlk belirlemelere göre, 1'i polis olay yerinde bulunan vatandaşlarımız yaralandı. Hafif yaralı vatandaşlarımız tedavilerinin ardından taburcu edildi. Vatandaşlarımız cam kırıkları ve meydana gelen gürültüden yaralandı. Şu anda hayati tehlikesi olan yok. Olay yerindeki ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Polis otobüsünün içinde özel harekat polisleri vardı" dedi.

Öte yandan saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

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