UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin grubu belli oldu

UEFA, Uluslar Ligi'nde 2020/21 sezonundan itibaren format değişikliğine giderken Türkiye'nin de grubu belli oldu.

UEFA, turnuva formatındaki ayarlamanın ardından 2020-21 sezonundan itibaren Uluslar Ligi'nin 4 Lige ayrılacağını duyurdu. Buna göre her ligdeki gruplar, 3 Mart 2020'de Amsterdam'daki kura çekimiyle belirlenecek. Liglerdeki takımlar, UEFA'nın 2018-19 sıralamasına göre belirlendi. Daha önce 3 takımlı olan ilk 3 liglerdeki gruplar bu kez 4 takımdan oluşacak. D Ligi ise 7 takımdan oluşacak.

Hazırlık maçlarını minimize etmek için, Uluslar Ligi'ndeki maç sayıları katılan Federasyonların da görüşü alınarak 138'den 162'ye çıkarılacak. Bu uygulama, turnuvanın ticari gelirlerini de artıracak. Turnuvanın finallerine dokunulmadı. A Ligi'nin liderleri arasında oynanacak maçlarla şampiyon belli olacak.

A Ligi

A Ligi'nde son şampiyon Portekiz'le birlikte, Hollanda, İngiltere, İsviçre, Belçika, Fransa, İspanya, İtalya, BosnaHersek, Ukrayna, Danimarka, İsveç, Hırvatistan, Polonya, Almanya ve İzlanda yer alacak.

Takımlar 4'erli 4 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk sırada tamamlayan ekipler, şampiyonluk mücadelesi verecek.

Haziran 2021'de UEFA Uluslar Ligi'nin kazananı belli olacak. Turnuva finali, ise finalist iki takım arasından seçilecek.

Gruplarını sonuncu tamamlayan takımlar B Ligi'ne düşürülecek.

B Ligi

Rusya, Avusturya, Galler, Çek Cumhuriyeti, İskoçya, Norveç, Sırbistan, Finlandiya, Slovakya, Türkiye, İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda, Bulgaristan, İsrail, Macaristan, Romanya

Takımlar 4'erli 4 gruba ayrılacak. Liderler bir üst gruba yükselecek. Grup sonuncuları ise C Ligi'ne düşecek.

C Ligi

Yunanistan, Arnavutluk, Karadağ, Gürcistan, Kuzey Makedonya, Kosova, Belarus, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Slovenya, Litvanya, Lüksemburg, Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Moldova

Takımlar 4'erli 4 gruba ayrılacak. Grup liderleri bir üst lige yükselecek. İki C Ligi takımı, 2022-23'te düzenlenecek 2. Uluslar Kupası için D Ligi'ne düşürülecek.

Bu takımlar C Ligi'ni sonuncu bitiren takımlar arasında oynanacak playoff'ların ardından belli olacak. D Ligi Cebelitarık, Faroe Adaları, Letonya, Liechtensteien, Andorra, Malta, San Marino

Ligdeki grupların bir tanesi 4, diğeri ise 3 takımdan oluşacak.

2020/21 UEFA Uluslar Ligi maç programı Kura çekimi:

3 Mart 2020, Amsterdam

1. Maç haftası: 3–5 Eylül 2020

2. Maç haftası: 6–8 Eylül 2020

3. Maç haftası: 8–10 Ekim2020

4. Maç haftası: 11–13 Ekim 2020

5. Maç haftası: 12–14 Kasım 2020

6. Maç haftası: 15–17 Kasım 2020

Finaller: 2–6 Haziran 2021