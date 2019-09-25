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Kabine değişikliği kulisi 4 bakan gidici biri ortada 3 bakan kalıyor

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, kabine değişikliği iddialarıyla ilgili kulislerde konuşulan kulisi bugünkü köşe yazısında aktardı.

31 Mart yerel seçimlerinden sonra kabine değişikliği gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York temaslarının ardından kabine revizyonu için düğmeye basacağı konuşuluyor.

Kimler gidiyor kimler kalıyor?

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, "kulağı delik" bir gazeteci arkadaşının "sağlam" ve "etkin" dediği kaynağından aldığı kulis bilgileri köşesinde paylaştı:

“Binali Yıldırım Başkan Yardımcısı olacak. Kültür/Turizm, Milli Eğitim, Sağlık ve Tarım bakanları kesin gidecek. Ekonomi Bakanı ortada. İçişleri, Savunma, Adalet bakanları kalıyor.”

Adalet Bakanı Gül'e destek

Son dönemde hedef gösterilen ve FETÖ ile mücadelede zayıf kaldığı suçlaması yöneltilen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin edindiği bilgileri Zeyrek, yazısında aktardı:

Dün bu konuyla ilgili üç görüşme yaptım ve şu bilgiye ulaştım:
“Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargı tartışmaları ve iddialar konusunda hem Adalet Bakanı Gül'den hem başka kaynaklardan çok detaylı bilgiler aldı ve Gül'e ‘sen bildiğin yolda yürü' diyerek destek verdi.”

Deniz Zeyrek'in yazısının tamamı

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