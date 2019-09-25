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Monaco'da Aleksandr Golovin yıldızlaştı

Fransa Ligi'nde son sıralardan kurtulma mücadelesi veren Monaco, Nice'i 3-1 yenerken Aleksandr Golovin, 2 gol atarken; 3. golün de asistini yaptı.

Fransa Ligi'nde son sıralardan kurtulma mücadelesi veren Monaco, İslam Slimani'nin bir asistle oynadığı maçta Nice'i 3-1 yendi. Monaco'da Aleksandr Golovin, 2 gol atarken; 3. golün de asistini yaparak yıldızlaştı. 

Monaco 29. dakikada Golovin'in golüyle 1-0 öne geçti. Kornerden gelen topu ceza sahası sağ içinde harika bir vuruşla ağlarla buluşturan Rus oyuncu, takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona ererken; sezona etkili bir başlangıç yapan Nice 54. dakikada skoru eşitledi.

Yine bir korner atışında defans topu uzaklaştıramazken; Burner, sert bir vuruşla Monaco ağlarını havalandırdı. 74. dakikada Slimani-Golovin işbirliği Monaco'nun 2. golünü getirdi. Slimani, ceza sahası sol içinde buluştuğu topu klas bir hareketle penaltı noktası üzerine bıraktı. Golovin, karşı karşıya kaldığı kalecinin üzerinden aşırtma bir vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi.

6 dakika sonra bu kez Ben Yedder sahneye çıktı. Golovin'in harika ara pasını ağlarla buluşturan Ben Yedder, takımının 3. golünü attı ve Monaco'nun 3-1'lik galibiyetini ilan etti.

Bu sonucun ardından Monaco, 7. haftada ilk galibiyetini elde etti ve puanını 6'ya çıkardı. Sezona iyi bir başlangıç yapan Nice ise 13 puanda kaldı.

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