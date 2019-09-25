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Liverpool'dan rekor anlaşma! ManU'yu solladı

Liverpool forma anlaşması ile Ada’nın 1 numarası olurken dünyada da 3. sıraya yükseldi

İngiltere Premier Lig'de zirvede Liverpool fırtınası eserken Kırmızılar, tarihi bir anlaşmaya da imza attı. Forma sponsorluğu için Nike firması ile tam 80 milyon poundluk (567 milyon TL) bir anlaşma yapan Liverpool, yılda 75 milyon pound kazanan Manchester United'ı geçerek bu alanda Ada'da lider oldu.

Ancak Liverpool'un başı bu kez eski sponsorları ile derde girdi. New Balance firması, bu sezon bitecek olan sözleşmeyi 1 yıl daha uzatma hakları olduğunu iddia ederek bu sezon ödemeleri gereken 45 milyon poundu tazminat olarak talep etti.

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