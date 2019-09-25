Abdullah Avcı istifa edecek mi? Fikret Orman bakın ne dedi

Beşiktaş'ta başkanlık görevini bırakacağını açıklayan Fikret Orman, gece geç saatlerde Abdullah Avcı ile evinde görüştü. Kritik toplantıda neler konuşuldu? Avcı istifa mı edecek? İşte tüm detaylar...

Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın başkanlıktan istifa edeceğini açıklaması sonrası teknik direktör Abdullah Avcı'nın akıbeti de merak konusu oldu.



Fikret Orman ile birlikte göreve gelen ve şu an takımın kötü gitmesi nedeniyle sıkıntı günler geçiren teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararı ne olacak? Tecrübeli hoca görevine devam mı edecek yoksa yeni gelecek yönetimin önünü açmak için o da istifa mı edecek?



Kritik toplantı

Bütün bu soruların önümüzdeki günlerde yanıt bulması beklenirken istifa kararı sonrası Fikret Orman'ın Abdullah Avcı ile bir toplantı yaptığı ortaya çıktı. Milliyet'in haberine görev Avcı dün gece geç saatlerde bazı yöneticilerle birlikte başkanın evine gitti.

Avcı'yla helleşti 'devam et' dedi

Burada hocasıyla helalleşen Orman'ın Abdullah Avcı'ya göreve devam etmesi önerisinde bulunduğu öğrenildi. Beşiktaş Başkanı'nın tecrübeli teknik adama uzun vadede başarının geleceğini ve takımın bu sezon şampiyon olacağını inandığını söylediği de belirtildi.