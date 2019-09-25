HABER /  EKONOMİ

Güney Koreli teknoloji devinden Koç'a patent ihlali davası

Güney Koreli teknoloji şirketi LG, buz dolaplarındaki buz yapma teknolojisinde patent ihlali olduğu iddiasında bulunarak Koç Grubu'nun şirketleri, Arçelik, Beko ve Grundig'e Almanya'da dava açtı.

Güney Kore resmi haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre; LG, Koç Grubu'nun şirketlerine Almanya'da patent ihlali davası açtı.

Şirket buzdolaplarındaki buz yapma teknolojisi hakkında patentlerinin ihlal edildiğini iddia ediyor.

İhlal davası açılan şirketler arasında Arçelik, Beko'nun Almanya'da bulunan şirketi Beko Deutschland GmbH ve Grundig bulunuyor. Dava Münih Bölge mahkemesinde görülecek.

Avrupa'da satılan buzdolaplarında kullanıldı

LG'den yapılan açıklamada şirketin buzdolaplarındaki buz yapma teknolojisinin söz konusu firmaların Avrupa'da sattığı buzdolaplarında kullanıldığı iddia ediliyor.

LG buz yapma teknolojisinin içinde 400 patent bulunduğunu söylüyor. LG'nin Fikri Mülkiyet Merkezi Başkan Yardımcısı Jeon Saeng-gyu fikri mülkiyet haklarını korumak istediklerini söyledi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisine dudak uçuklatan prim
Kabine değişikliği kulisi 4 bakan gidici biri ortada 3 bakan kalıyor
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan Ak Parti'den vekil transfer edecek mi?
Abdulkadir Selvi çarpıcı bilgiyi aktardı: Kılıçdaroğlu rahatsız
Bankada parası olanlar dikkat! Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nda önemli değişiklik
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 140 sürekli işçi alınacak! İşte başvuru şartları
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail sözlerine Netenyahu iftira atarak yanıt verdi
Gaziantep'te iki aile 'torun' yüzünden kavga etti 2 ölü 3 yaralı
Trakya'nın tek şehir hastanesi yükseliyor... Balkanlardan da hasta çekecek
Liverpool'dan rekor anlaşma! ManU'yu solladı
Patlama anı kameraya yansıdı! Adana'da polis servis aracına hain bombalı saldırı!
Ünlü manken Emily Ratajkowski'den iç çamaşırlı paylaşım!
Yorumlar