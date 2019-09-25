Bulutsuzluk Özlemi solisti Nejat Yavaşoğulları öldü denildi açıklama geldi

Ocak, "Twitter'da Nejat Yavaşoğulları'nın motosiklet kazasında öldüğüne dair haber dolaşıyor. Bir korkuyla aradım Nejat Abi'yi. "Biri uydurmuş" dedi. İnsan neden böyle bir şey uydurur ki? #nejatyavaşoğulları" diye yazdı.