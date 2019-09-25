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Mesut Özil ve Sead Kolasinac'a bıçaklı saldırıda flaş gelişme

Arsenal forması giyen Mesut Özil ve Sead Kolasinac'ın uğradığı saldırı hakkında iki şüpheli gözaltına alındı.

Londra polisi, Mesut Özil ve Sead Kolasinac'in uğradığı soygun girişimi doğrultusunda iki kişiyi gözaltına aldı. Silahla tehdit ve uyuşturucu bulundurma suçları bulunan 30 yaşındaki Ashley Smith ile 26 yaşındaki Jordan Northover, soygun teşebbüsüyle suçlandı.

Bıçaklı saldırıya uğramışlardı
İki futbolcu Temmuz ayında alışveriş yaptıkları esnada bıçaklı saldırıya uğramışlardı. Kolasinac'ın park halindeki arabayı çalmaya çalışan saldırganlara karşılık verip kaçırması sonrası, olay büyümeden sona ermişti.

Tekrar takıma döndüler
Kolasinac ve Mesut Özil, sezon başında güvenlik endişeleri nedeniyle birkaç maç kaçırdıktan sonra takıma döndüler.

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