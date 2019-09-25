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Türk Telekom Stadyumu’nda 11. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi

İhlas Haber Ajansı

Galatasaray, Fenerbahçe ile Türk Telekom Stadyumu’nda 10 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 4 kez sahadan galip ayrıldı.

Galatasaray, Fenerbahçe ile bugüne kadar Türk Telekom Stadyumu’nda 10 kez mücadele etti. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 4 kez rakibini yenerken, sarı-lacivertliler de 3 kez sahadan galip ayrıldı.

3 maçta ise galip taraf çıkmadı. Yeni stadındaki ilk derbiyi 18 Mart 2011 tarihinde Fenerbahçe ile oynayan Galatasaray, karşılaşmayı 2-1 kaybetmişti. Geride kalan 10 müsabakada sarı-kırmızılılar 12, sarı-lacivertliler de 10 gol kaydetti. Geçtiğimiz sezon burada oynanan maç ise 2-2 sonuçlandı.

Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde alınan sonuçlar şöyle:

2010-2011 Spor Toto Süper Lig
18.03.2011 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

2011-2012 Spor Toto Süper Lig
07.12.2011 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 1

2011-2012 Spor Toto Süper Lig Süper Final
22.04.2012 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

2012-2013 Spor Toto Süper Lig
16.12.2012 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1

2013-2014 Spor Toto Süper Lig
06.04.2014 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 0

2014-2015 Spor Toto Süper Lig
18.10.2014 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1

20115-2016 Spor Toto Süper Lig
13.04.2016 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

2016-2017 Spor Toto Süper Lig
23.04.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1

2017-2018 Spor Toto Süper Lig
22.10.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

2018-2019 Spor Toto Süper Lig
02.11.2018 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2

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