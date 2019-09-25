Gaziantep'te akıllara ziyan kavga: 2 ölü 3 yaralı sebebi ise şok etti

Gaziantep’te boşanma aşamasındaki çiftin aileleri arasında torun sebebiyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi’nde gece geç saatlerde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olan çiftin aileleri arasında torun meselesi yüzünden tartışma çıktı.

2 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Tartışmanın büyümesiyle iki aile arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada İmam Kaya ve Ümit Kaya hayatlarını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

İmam ve Ümit Kaya’nın cesetleri ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.